Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı

Güncelleme:
Kış Olimpiyatları'nda oynanan bir curling maçında İsveç Milli Takımı, Kanada'yı hile yapmakla suçladı. İddialara göre, Kanada'nın bir atışı sonrası taşla elle müdahale edildi. İsveçli sporcuların itirazlarına rağmen hakemler atışı geçerli saydı. Bu durum, şike iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

  • Kış Olimpiyatları'nda curling karşılaşmasında Kanada'nın atışı sırasında elle müdahale olduğu iddia edildi.
  • Hakemler atışı geçerli saydı ve kararı değiştirmedi.
  • Sosyal medyada şike iddiaları gündeme geldi.

Kış Olimpiyatları'nda oynanan curling karşılaşması büyük tartışmaya sahne oldu. İsveç Milli Takımı, Kanada'yı hile yapmakla suçladı.

"ELLE MÜDAHALE" İDDİASI

İddiaya göre Kanada'nın atışı sonrası taşla temas anında elle müdahale gerçekleşti. İsveçli sporcular pozisyonun ardından hakemlere yoğun şekilde itiraz etti.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası söz konusu pozisyonda elle temas olduğu görüldüğü öne sürüldü. Ancak hakemler atışı geçerli saydı ve kararı değiştirmedi.

ŞİKE TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Hakemlerin pozisyonu görmesine rağmen müdahaleyi ihlal olarak değerlendirmemesi, sosyal medyada şike iddialarını beraberinde getirdi. Karar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Organizatörlerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
