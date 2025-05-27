Kırşehirli Dağcılar Dedegöl Zirvesi'ne Tırmandı

Kırşehirli dağcılar; Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Milli Parkı içerisindeki Anamas Dağları'nın 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Dedegöl Zirvesi'ne tırmandı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve kulüplerinden gelen yaklaşık 80 dağcı, bu yıl 29.'su düzenlenen Dağcılık Şenliği kapsamında Dedegöl Zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleşen faaliyete Kırşehir'den de 3 dağcı katıldı. Dağcılar bin 735 metre rakımdaki Melikler Yaylası'nda kamp kurdu. Çam ağaçlarıyla çevrili doğa manzarasında kamp yapan dağcılar, aynı zamanda Anamas Dağ silsilesinin en yüksek noktası olan Dedegöl Dağı'nın güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

Tırmanışı sorunsuz tamamlayan dağcılar, gruplar halinde kamp alanına geri döndü. Dağcıların zirvede Türk bayrağı açtığı tırmanışta, dağcılara başarıyla tamamladıklarına dair katılım belgesi ve brove verildi. - KIRŞEHİR