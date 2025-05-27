Kırşehirli Dağcılar Dedegöl Zirvesi'ne Tırmandı

Kırşehirli Dağcılar Dedegöl Zirvesi'ne Tırmandı
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Kırşehirli dağcılar, Isparta'nın Kızıldağ Milli Parkı'nda bulunan Dedegöl Zirvesi'ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 29. Dağcılık Şenliği kapsamındaki etkinliğe katılan yaklaşık 80 dağcı, kamp kurarak zorlu parkuru tamamladı.

Kırşehirli dağcılar; Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Milli Parkı içerisindeki Anamas Dağları'nın 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Dedegöl Zirvesi'ne tırmandı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve kulüplerinden gelen yaklaşık 80 dağcı, bu yıl 29.'su düzenlenen Dağcılık Şenliği kapsamında Dedegöl Zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleşen faaliyete Kırşehir'den de 3 dağcı katıldı. Dağcılar bin 735 metre rakımdaki Melikler Yaylası'nda kamp kurdu. Çam ağaçlarıyla çevrili doğa manzarasında kamp yapan dağcılar, aynı zamanda Anamas Dağ silsilesinin en yüksek noktası olan Dedegöl Dağı'nın güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

Tırmanışı sorunsuz tamamlayan dağcılar, gruplar halinde kamp alanına geri döndü. Dağcıların zirvede Türk bayrağı açtığı tırmanışta, dağcılara başarıyla tamamladıklarına dair katılım belgesi ve brove verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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