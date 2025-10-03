Kırşehir'de Spor Yatırımları Hızla İlerliyor

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte yapımı devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, 2024 Aralık ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kent merkezi ve ilçelerde başlatılan spor tesislerinin hızla yükseldiğini ifade etti.

Çiçekdağı, Akpınar ve Kaman ile kent merkezinde spor yatırım inşaatlarının bitme aşamasına geldiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı'nda sentetik çim yüzeyli futbol sahasının aydınlatma çalışmalarında, Akpınar'da aydınlatmalı basketbol ve voleybol sahası ile aydınlatmalı halı sahada, Kaman'da ise halı saha ile basketbol ve voleybol sahalarımızda gerçekleşme oranlarımız yüzde 90'a ulaştı. Kent merkezine yaptığımız 276 metre alanda, içerisinde izleyici alanı, dinlenme bölümü ve müsabaka alanı bulunan 'E-Spor Merkezi' ise yüzde 85 seviyesindedir. Merkezde planlanan diğer yatırımların ise Kırşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imar düzenlemesinin tamamlanmasıyla yapımına geçilecek."

Erkan, dün Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yapılan ek protokol ile 3 kapalı tenis kortunun da kente kazandırıldığını aktardı.