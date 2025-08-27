Kırşehir'de Optimist Yelken Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Optimist Yelken Yarışları'nın 2'nci ayağının startı Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde verildi.

Kırşehir Valiliği koordinasyonunda; Türkiye Yelken Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kaman Belediyesi iş birliğiyle Kaman İlçesi Hirfanlı Baraj Gölü'nde, Optimist Yelken Yarışları'nın 2'nci ayağının startı verildi. Düzenlenen törene Kırşehir Vali yardımcısı Alper Balcı, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakcı ve sporcular katıldı. Bursa, Mersin, Trabzon, Antalya ve Samsun'dan gelen toplam 39 sporcu, 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda mücadele edecek. Türkiye Yelken Federasyonu Anadolu Ligi Başhakemi Alper Şakaklı, "Yelken yarışımızın ilk ayağını Kars ilimizde gerçekleştirdik. Şimdi ise Kırşehir'de Hirfanlı Barajı'nda ikinci etabını gerçekleştiriyoruz. 5 ilden 38 sporcumuz yarışacak. Çok güzel bir ortam var. Biz Yelken Federasyonu'nun standardında yarış yapmaya çalışıyoruz. İlk etap çok güzel geçti. Aynı şartları Kırşehir'de de yakaladık. Şu an gayet güzel bir rüzgar var. Baraja açılacağız ve yarışma başlayacak" dedi.

SERDAR ÖZKALELİ: ANADOLU BİZİM İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ise, "Türkiye'nin pek çok yerinde, pek çok farklı suda yarışlar düzenledik, şampiyonluklar yaşadık. Ama şunu özellikle belirtmek isterim: Anadolu bizim için çok ama çok önemli. Sayın Özlem Akdurak'ın hedeflerinden biri de yelken sporunu Anadolu'ya yaymaktı. Bu hedef doğrultusunda ilk adımları yaklaşık iki yıl önce attık. Şimdi ise "Anadolu Ligi" adı altında yelkeni Anadolu'ya taşıyan bir ligimiz var. İlk ayağını iki hafta önce Kars ilimizde, Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdik. Bugün ise bu ligin ikinci ayağını Kırşehir'de, Hirfanlı Barajı'nda düzenliyoruz. Katılımcı sayısı açısından birçok bölgedeki yarışları geride bırakan bir ilgiyle karşılaştık. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başta kulüp yöneticilerimize ve onları hazırlayan değerli antrenörlerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu iş gerçekten büyük emek istiyor. Sporcuların buraya getirilmesi, yarışlara hazırlanması kolay değil. Onlar büyük övgüyü hak ediyor" diye konuştu.

YASİN ÇAKMAKÇI: KIRŞEHİR'İ SPOR ŞEHRİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da, "Geçtiğimiz yıllarda burada yaşadığımız heyecan o kadar büyük ve etkileyiciydi ki, bu yıl aynı duyguyu tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Bozkırın ortasında yer alan Hirfanlı Baraj Gölü'nün, yelken sporu ile ve gençlerimizin enerjisiyle buluşması hepimiz için son derece kıymetli bir tablo oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Kumsal Aynaz, "Bu sporu 4-5 senedir yapıyorum. Bu yelken sporunu yapmayı çok seviyorum. Bu spora optimistle başladım ve optimistle devam ediyorum. Anadolu liginin ikinci ayağındayız. Buradan kupayla evimize dönmek istiyoruz. Güzel bir derece yapmak istiyorum. Gelecekte de başka teknelerde Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.