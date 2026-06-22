'Bozkırın Kanatları Projesi' ile çocuklar yelkenle tanışıyor

Kırşehir'de hayata geçirilen 'Bozkırın Kanatları' projesi kapsamında çocuklar ve gençler yelken sporu ile buluştu. Hirfanlı Barajı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde yelkenciliğin temel eğitimlerini aldı.

Kırşehir'de başlatılan 'Bozkırın Kanatları' projesi dahilinde çocuklar ve gençler yelken sporuyla tanıştı. Hirfanlı Barajı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde yelkenciliğin temel eğitimlerini alarak teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Proje kapsamında gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşturulması ve yelken sporuna olan ilginin artırılması hedeflenirken, etkinlik öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Vali Demiryürek: "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun birleştirici ruhunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz"

Etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; çocukların yaz dönemini verimli geçirmeleri için ailelere önemli çağrıda bulundu. Demiryürek, "Çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtarmak amacıyla ailelerimizi yaz spor okullarına teşvik ediyoruz. Kırşehir'de, 32 farklı branşta eğitim veriliyor ve bu eğitimlerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun birleştirici ruhunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Furkan Yıldız: "Şu anda 33 kayıtlı sporcumuz bulunuyor"

Yelken Antrenörü Furkan Yıldız ise Hirfanlı Barajı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızla optimist yelken sınıfında eğitimlerimize başladık. Şu anda 33 kayıtlı sporcumuz bulunuyor. Amacımız çocuklarımızın hem yelken sporunu öğrenmelerini hem de doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Bozkırın Kanatları Projesi kapsamında gerçekleştirilen yelken eğitimlerinin yaz boyunca devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı