Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi

2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı.

2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı.

Yeşil Beyazlı takımın tesislerinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, memleketin takımına memleketin hocasını aldıklarını söyledi. Torun, açıklamasında; "Takımımız teknik direktörlük için Sinan Özdoğan ile anlaştı. Özdoğan geçtiğimiz sezon kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmekteydi. Kaleci Antrenörü olarak da Murat Sarı ile anlaşmaya varıldı" dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title