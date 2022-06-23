Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi 2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı. 2. Ligde mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, yeni sezon öncesi yerli teknik direktör ile anlaşma sağladı. Yeşil Beyazlı takımın tesislerinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, memleketin takımına memleketin hocasını aldıklarını söyledi. Torun, açıklamasında; "Takımımız teknik direktörlük için Sinan Özdoğan ile anlaştı. Özdoğan geçtiğimiz sezon kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmekteydi. Kaleci Antrenörü olarak da Murat Sarı ile anlaşmaya varıldı" dedi. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Kırşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kırşehir Belediye Spor'da Sinan Özdoğan dönemi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.