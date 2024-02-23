Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Amerika'da Altın Madalya Kazandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencisi; Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Taekwondo turnuvasında altın madalya kazandı.

Amerika açık Taekwando Turnuvası'nda Spor Bilimleri Fakültesi'nden Merve Dinçel Kavurat; kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Aynı turnuvada yapılan oylama da Merve Dinçel Kavurat, Amerika Açık Taekwando Turnuvası'nda en 'iyi kadın sporcu' ödülünü aldı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil şampiyonada altın madalya kazanan öğrenci Kavurat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üniversitenin dünya çapında elde ettiği bu başarının ardında azimli bir çalışma ve güçlü bir spor altyapısı olan fakültenin katkılarına dikkat çeken Rektör Karahocagil; spor alanında ülkemizi daha ileri noktalara taşımak adına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin her türlü desteği vereceğini belirtti. - KIRŞEHİR