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Kırpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

Kırpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi
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Edirne'de 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar devam ediyor. Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak

  • 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek.
  • Pehlivanların yağlanmasında kullanılmak üzere er meydanına 2 ton zeytinyağı getirildi.
  • Zeytinyağı Trakya Birlik tarafından sağlandı ve Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alındı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar sürüyor.

KIRKPINAR HEYECANI 3-5 TEMMUZ'DA

Edirne'de 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyon için belediye ekipleri er meydanında ve Sarayiçi'nde çalışmalarına devam ediyor. Tribünler ile güreşseverlerin kullanacağı alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, güreş sahası da yabani otlardan arındırılıyor. Ekipler, saha dışında sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışması da yürütüyor.

2 TON ZEYTİNYAĞI KULLANILACAK

Organizasyonda çayırda mücadele edecek pehlivanların yağlanmasında kullanılacak 2 ton zeytinyağı da er meydanına getirildi. Trakya Birlik tarafından sağlanan zeytinyağı, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

''TÜM GÜREŞSEVERLERİ BEKLİYORUZ''

Edirne Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer, gazetecilere, Kırkpınar hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Tribünlerde onarım ve boya işlemlerinin yapıldığını belirten Zafer, "Sahanın içinde de çalışmalarımız devam ediyor. Pehlivanların güreşeceği dualı çayırda yabani otları sökme işlemi gerçekleştiriyoruz. Çayırı her gün sulamaya devam ediyoruz. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3, 4 ve 5 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek. Tüm güreşseverleri bekliyoruz." dedi. Zafer, her yıl pehlivanlar için zeytinyağı desteğinde bulunan Trakya Birlike teşekkür etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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