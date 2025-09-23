Haberler

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin hakemi Yasin Kol'un kararları ise gündem oldu. 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, maçtaki düdükleri değerlendirdi. Özellikle Torreira'ya verilen sarı kart, hakemler tarafından doğru olarak yorumlandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar böylece lige 6'da 6 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Ancak mücadelede hakem Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışmalara yol açtı.

TRİO'DA HAKEM KARARLARI MASAYA YATIRILDI

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

TORREIRA'YA VERİLEN SARI KART DOĞRU MUYDU?

Deniz Çoban: Hakemler kendi problemlerini kendi yaratmayacaklar. Düşük oranda risk alacaklar. Hakeme bu pozisyon çok yakın. Buna yardımcı hakem karışıyorsa vazifesinin sınırlarını aşıyor demektir. Çok zorlama bir yardım. 40 saniye sonra bu sarı kartı çıkarmak geriye kalan 88 dakikayı riske atmaktır. Keşke çıkmasaydı ben daha çok kabul ederdim. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Pozisyon net sarı kart. Torreira biraz daha yukarı bassaydı kırmızı kart olurdu.

Bülent Yıldırım: Torreira risk alıp, tabanını kaldırıyor. Muleka da kaydığı için bu temas daha sert gerçekleşiyor. Pozisyon bence sarı kart. 1 santimetre daha yukarıda kaval kemiğine oturan bir taban olsa güç de olurdu. Bu sarı kartın bu kadar geç verilmesi çok sağlıklı bir iş birliği izlenimi vermedi bana.

