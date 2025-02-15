Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Kaan Ayhan açıklamasında, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.