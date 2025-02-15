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Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gören Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ayhan, Galatasaray formasının büyük bir sorumluluk ve tarih taşıdığını, başarılı anlarda ön plana çıkan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmadığını belirtti.

Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Kaan Ayhan açıklamasında, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart gören Kaan Ayhan'dan açıklama

Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Evet fetöyle yazdığınz tarihi yazıyor o s2k forma

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Haber Yorumlarıİstanbul 34:

Sende problem yok be kaanim sorun teknik zafiyette 3 sene oldu bı oyun şablonu yok her macda Stadda acaba bugün kim nerde oynayacak diye taraftar birbirine bakıyor takım birşeysel olarak iyi oldugundan türkiye ligini goturuyorus teknik heyetin bir artısı yok yani coguzaman oynayan sistemide maç içinde bozuyor

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

hayatlarinda ilk defa kirmizi kart gorunce unutmuslar kirmizi gormeyi insanlik sucu islemis gibi bir de basin aciklamasi yapiyor vay arkadas nelere dustuk biz yahu her kirmizi goren aciklama yapsin o zaman tuhaf cok tuhaff

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