Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gören Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ayhan, Galatasaray formasının büyük bir sorumluluk ve tarih taşıdığını, başarılı anlarda ön plana çıkan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmadığını belirtti.
Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"
Kaan Ayhan açıklamasında, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.