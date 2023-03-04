Kırmızı kart gören futbolcunun hakeme yaptığını herkes ağzı açık izledi
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Hırvatistan 1. Ligi'nde oynanan Istra-Rijeka maçının 90. dakikasında Istra'nın golcüsü Ante Erceg, hakeme yaptığı hareketle gündeme oturdu. Futbolcu, ikinci sarı kartını göreceği sırada oldukça sinirlenerek hakemin elinden not defterini aldı ve yırtıp yere attı. Tribünde Erceg'in o halini gören futbolseverlerin ağzı açık kaldı.
Hırvatistan 1.Ligi'nin 24. haftasında oynanan Istra-Rijeka maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
KIRMIZI KARTA SİNİRLENDİ
Istra'nın golcüsü Ante Erceg, 43. dakikada sarı kart görmüştü. Hırvat golcü mücadelenin son dakikalarında da rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılacağı sırada hakeme beklenmedik bir tepki gösterdi.
HAKEMİN NOT DEFTERİNİ PARÇALADI
Ante Erceg, ikinci sarı kartı göreceği sırada hakemin elinden not defterini aldı. Defteri yırtıp yere atan futbolcunun oldukça sinirli olduğu görüldü.
O anlara ait fotoğraflar: