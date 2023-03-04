Kırmızı kart gören futbolcunun hakeme yaptığını herkes ağzı açık izledi

Hırvatistan 1. Ligi'nde oynanan Istra-Rijeka maçının 90. dakikasında Istra'nın golcüsü Ante Erceg, hakeme yaptığı hareketle gündeme oturdu. Futbolcu, ikinci sarı kartını göreceği sırada oldukça sinirlenerek hakemin elinden not defterini aldı ve yırtıp yere attı. Tribünde Erceg'in o halini gören futbolseverlerin ağzı açık kaldı.