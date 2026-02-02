Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun golünün ardından tribünlerden atılan yabancı maddeler oyuncuların kafasına geldi. Golün ardından Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç, kırmızı kart gördü.
- Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
- Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Neysri ve Matteo Guendouzi, tribünlerden atılan yabancı maddelerle vuruldu.
- Kocaelispor'dan Linetty sarı kart, Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor- Fenerbahçe maçının uzatma anlarında tansiyon epey yükseldi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti. Asensio, ceza sahası yayının gerisinden adeta füze gönderdi, top üst direkten içeri girdi.
SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI
Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan yabancı maddedeler Youssef En-Neysri ve Matteo Guendouzi'ye isabet etti. İki futbolcu da yerde kaldı ve kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.