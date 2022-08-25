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Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

Spor Haberleri

Kırmızı halıda yıldızlar geçidi

Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekileceği Haliç Kongre Merkezi'nde kırmızı halı, yıldızlar geçidine sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekileceği Haliç Kongre Merkezi'nde kırmızı halı, yıldızlar geçidine sahne oldu. Stefan Kuntz'dan Van der Saar'a, Nedved'den Zanetti'ye birçok yıldız basın mensuplarına poz verip salona giriş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu öncesinde gruplar Haliç Kongre Merkezi'nde belli oluyor. Kura çekimi öncesinde Haliç Kongre Merkezi'ne kara ve deniz yoluyla gelen futbolun efsaneleri, kırmızı halıda tam anlamıyla yıldızlar geçidi oluşturdu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kongre merkezine gelirken, Van der Saar, Oliver Kahn, Nedved, Zanetti, Luis Campos gibi Avrupa futbolunun efsaneleri de kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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