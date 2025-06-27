Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.

Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporseverleri etkinliğe davet eden Dinç, şunları kaydetti:

"664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Edirne'de yüzme kültürüne katkı sağlayacak etkinliğe 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor. Organizasyonda 7 yaş ve üzeri sporcular yarışacak. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek."