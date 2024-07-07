Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı

Güreş sonunda duygularını paylaşan Yusuf Can Zeybek, çok çalıştığını söyledi. Zeybek, "Buraya çalışarak geldik. Çok güzel kamplar geçirdik. Bana hep 'sen iyi değilsin' dediler. Ama bana hem antrenörlerim, hem çıraklarım çok destek oldu. Bana 'sen iyisin, şampiyon olacaksın' dediler. Biz de Allah'a şükür şampiyon olduk. İkinci kemer için her zaman inanarak geldim" dedi.

"ANNEM İÇİN GÜREŞTİM"

Rahmetli annesi için güreştiğini anlatsan Zeybek, "Buraya gelip yine bileğimizin hakkıyla güreştik. Burada hep rahmetli annem için güreştim, ustam hep beni böyle motive etti. Antalya'ya bir kemer borcumuz var ve inşallah bu kemer borcu Antalya'ya ödenecek. Burada bana destek çıkan sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha iyi çalışıp kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini taktı. CHP Genel Başkanı

Özgür Özel, üçüncülere madalya ve kupalarını verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise dereceye girenlerin madalyalarını takdim etti.