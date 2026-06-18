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Kırkpınar'da başpehlivana 1 milyon 655 bin TL ödül

Kırkpınar'da başpehlivana 1 milyon 655 bin TL ödül
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Edirne'de 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 665'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 1 milyon 655 bin TL para ödülü verilecek. 40 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 1 milyon 655 bin TL para ödülü verilecek.

Edirne'de bu yıl 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin programı belirlendi. Güreşler, 3 Temmuz cuma günü saat 14.00'da minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başlayacak. Edirne Belediyesi, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçiye bu yıl 1 milyon 655 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 750 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 380'er bin TL para ödülü verilecek. Başpehlivanlık kategorisine yükselmek için güreşecek 'Başaltı' kategorisindeyse birinci olacak pehlivana 225 bin TL, ikinci pehlivana 175 bin TL, üçüncü olacak iki güreşçiye de 125 biner TL ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü toplam 5 milyon 25 bin 500 TL'ye ulaşacak.

40 BAŞPEHLİVAN ALTIN KEMER İÇİN MÜCADELE EDECEK

Güreş severlerin büyük merakla beklediği heyecan, 4 Temmuz cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Er Meydanı'nda kıran kırana devam edecek müsabakalarla sürecek. Türkiye'nin en iyi 40 başpehlivanının şampiyonluk unvanı ve altın kemer için ter dökeceği organizasyonda Türkiye'nin başpehlivanı 5 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da yapılacak final müsabakasıyla belirlenecek. Türkiye'nin en büyüğünün belirlenmesinin ardından, saat 18.30'da düzenlenecek ödül töreniyle altın kemer ve ödüller sahiplerine takdim edilecek ve asırlık festival sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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