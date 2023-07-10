Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in Başarısı

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek, oğlunun başarısını büyük bir gururla karşıladığını ve onun sayesinde ömrünün uzadığını söyledi. Zeybek ailesi, Yusuf Can'ın kente dönmesini heyecanla bekliyor.

Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in kazandığı başarıyı atfettiği Zeliha Zeybek (53), "Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı" dedi. Allah'ım bu sevinci bana verdi. Oğlum dünyayı bana verdi. Bu başarıyı yıllardır bekliyordum. Edirne'ye gidemediğim için üzüldüm, oğlumun başarısıyla sevindim. Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı. 3 yıl oğlumun kemerini karşılayacağım. Dünya benim oldu" dişe konuştu.< Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım Yusuf Can Zeybek Edirne Allah Oğlum Spor Haberler