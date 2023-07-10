Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in Başarısı
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Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek, oğlunun başarısını büyük bir gururla karşıladığını ve onun sayesinde ömrünün uzadığını söyledi. Zeybek ailesi, Yusuf Can'ın kente dönmesini heyecanla bekliyor.
Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in kazandığı başarıyı atfettiği Zeliha Zeybek (53), "Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı" dedi.
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