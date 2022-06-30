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Kırkpınar için Altınova güreşçileri hazır

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kırkpınar için Altınova güreşçileri hazır

EDİRNE'de başlayacak Kırkpınar şampiyonası için Altınova Yağlı Güreş Kulübü'nün 30 sporcusunun hedefi şampiyonluk. Başkanı Av.

EDİRNE'de başlayacak Kırkpınar şampiyonası için Altınova Yağlı Güreş Kulübü'nün 30 sporcusunun hedefi şampiyonluk. Başkanı Av. Levent Erdoğan pehlivanları ile Kırkpınar güreşleri öncesi toplantı yaparken 30 güreşçinin her boyda mücadele edeceğimi ifade ederek, Edirne'de şampiyonluk beklediğini söyledi. Sporculardan Kaan Kaya, Başaltı Burak Kaya, Mert Arıcı, Furkan Ural, Selçuk Kılıçarslan, Safa Yeşilkaya Kırkpınar'ın favori isimleri arasında yerini alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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