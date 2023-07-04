Kırkpınar Davet Heyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık'ı Güreşlere Davet Etti

Kırkpınar davet heyeti, eski Edirne Valisi ve Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Güreşler, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Heyet, Ankara'da Kırbıyık'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.