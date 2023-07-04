Kırkpınar Davet Heyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık'ı Güreşlere Davet Etti
Spor Haberleri
Kırkpınar davet heyeti, eski Edirne Valisi ve Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Güreşler, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Heyet, Ankara'da Kırbıyık'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.
Kırkpınar davet heyeti eski Edirne Valisi, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.
662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek.
Bu kapsamında devlet protokolünü güreşlerde davet etmek üzere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Ankara'ya gitti.
Başkentteki ziyaretler kapsamında heyet, kısa süre önce Sağlık Bakan Yardımcılığına atanan Kırbıyık'ı da makamında ziyaret etti.
Yeni görevinde başarı temennisinde bulunulan Kırbıyık, Kırkpınar'a davet edildi.