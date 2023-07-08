Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 Başpehlivan belli oldu. Favorilerden Ali Gürbüz erken veda etti.

Kırkpınar'da çeyrek finale yükselen Başpehlivanlar belli oldu

Ali Can ZERAY - Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2'nci günü Başpehlivanlık karşılaşmaları sona erdi. Sarayiçi Er Meydanındaki güreşlerde çeyrek finale yükselen 8 Başpehlivan belli olurken, güreşlerin favorilerinden 4 altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a yenilerek çayıra erken veda etti.

662 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 3'üncü tur müsabakaları tamamlandı. 53 Başpehlivanın öğlen saatlerinde çayıra çıkmasıyla başlayan mücadelede altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a puanlamada yenilerek er meydanına veda etti. Sarayiçi Er Meydanındaki Başpehlivanların 3'üncü tur müsabakalarında altın kemer sahibi Ali Gürbüz ile birlikte, 2'nci turda Recep Kara ve Osman Aynur'da rakiplerine yenilerek elendi.

ALTIN KEMERLİ 4 PEHLİVAN ÇEYREK FİNALİST OLDU

Altın kemer sahibi Başpehlivanlardan, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban ve Fatih Atlı çeyrek finale yükseldi. Başpehlivanlık müsabakalarında altın kemerli 4 Başpehlivanla birlikte, Ali Gürbüz'ü yenen Özkan Yılmaz, K. Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek'de rakiplerini yenerek adlarını çeyrek finale yazdırmayı başardı. 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları yarın saat 12.30'da kura çekiminin ardından başlayacak. Er meydanındaki mücadeleler akşam saat 17.00'de Başpehlivanların final karşılaşması ile son bulacak.