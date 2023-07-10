Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in annesi Zeliha Zeybek, oğlunun başarısını büyük bir gururla karşıladığını ve onun ömrünü uzattığını söyledi. Zeybek ailesi, Yusuf Can'ın kente dönmesini bekliyor.

Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can'ın annesi Oğlum ömrümü uzattı

Tolga YILDIRIM ANTALYA, (DHA) - Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in kazandığı başarıyı atfettiği Zeliha Zeybek (53), Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'nın gururu oldu. Zeybek ailesi, Duraliler Mahallesi'nde akrabalarının Türk bayrağı astığı baba evinde, Yusuf Can'ın kente gelmesini bekliyor. Yusuf Can'ın çocukluğunda er meydanında kazandığı başarılara ait fotoğrafların asılı olduğu evde, Zeybek ailesi yakınlarının tebriklerini kabul etti. Rahatsızlığından Edirne'ye gidemediği için müsabakaları televizyondan izleyen Zeliha Zeybek, Yusuf Can'ın başpehlivanlığı kazandıktan sonra kemeri annesine atfettiğini açıklamasıyla büyük gurur yaşadı.

SARAYİÇİ'NDE KUCAKLAMAK İSTİYORDUM

Oğlunun başarısıyla yaşadığı mutluluğu gözyaşlarıyla anlatan Zeliha Zeybek, Çok gururlandım. Allah'ım bu sevinci bana verdi. Oğlum dünyayı bana verdi. Bu başarıyı yıllardır bekliyordum. Edirne'ye gidemediğim için üzüldüm, oğlumun başarısıyla sevindim. Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı. 3 yıl oğlumun kemerini karşılayacağım. Dünya benim oldu dişe konuştu.

GÖZLERİMİ KAPATTIĞIM ZAMANLAR OLDU

Yusuf Can'ın Kırkpınar'da güreşirken televizyon karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Zeliha Zeybek, O yendikçe bayıldım, televizyona bakamadığım, gözlerimi kapattığım zamanlar oldu. Çok heyecanlandığım zaman oldu. Yendiği zaman çok sevindim. İzlerken hep dua ettim. Allah dualarımı kabul etti dedi.

BABASI HEP DESTEK OLDU

Yusuf Can'ın çocukluğundan bahseden Zeliha Zeybek, Oğlum çocukluğunda çok efendi ve usluydu. Hocalarına, arkadaşlarına karşı çok efendiydi. Güreşe babası çok destek çıktı. Okuldan antrenmana götürürdü. Babası yokken antrenmana gitti. Çok rezillik çekerek başarıyı yakaladı. Allah'ım başpehlivan olmayı oğluma nasip etti. Başarısının devamını getirmesini diliyorum. Çok sevinçliyim diye konuştu.