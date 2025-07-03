Kırkpınar'a katılacak 826 pehlivanın kaydı başladı

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, lig usulü sistemle katılmaya hak kazanan 826 pehlivanın kayıt işlemi, Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, son iki Kırkpınar'da şampiyon olan Yusufcan Zeybek'in bu yıl kemer senesi olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz bu sene de kemer senesi, daha bir önemi artıyor. Hakem kadrosu olarak tam kadro hazırız. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bitiririz burayı. Tüm pehlivan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 664'üncü randevu yarın, cuma namazı sonrası saat 14.00'da başlayacak. Tarihi güreşlerde geçen yıl başlayan lig usulü sistemle Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 826 pehlivan, bugün saat 10.00 itibarıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda kurulan masalarda fiziksel muayenelerini olup, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Güreşçiler, kayıt işlemlerinin ardından kuralarını çekerek, çayıra çıkacakları saati beklemeye koyuldu.

'SON SAYI 17.00 İTİBARİYLA BELLİ OLACAK'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, kayıtların bugün saat 17.00'a kadar devam edeceğini belirterek, "Biliyorsunuz CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 yılında yapılan altı tane organizasyondan sonra 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanan 14 boyda 826 sporcumuz. 40 başpehlivanımız var. Bugün itibariyle boy ayrımı başladı. Akşam 17.00'a kadar devam edecek. Son sayı da artık gelemeyen sakatlık olan varsa sonunda toplam rakamı da bildireceğiz. Yarın cuma namazından sonra saat 14.00 itibariyle güreşlerimiz başlayacak. Büyük, orta ve başaltı dahil olmak üzere tüm boylarda güreşlerimiz yapılacak. Cumartesi günü saat 12.00'de başpehlivanlarımız birinci tur müsabakasını yapacaklar. Pazar gününe büyük, orta, başaltı, baş kategorilerine 8 kişi kalacak. Diğer boylar da 16 pehlivanımız kalacak" dedi.

'BU YIL ÖNEMİ DAHA DA ARTIYOR'

Son iki Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan Yusufcan Zeybek'in, bu yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacağını söyleyen Şenel, "Kayıtlarda 14 boyda şu anda kura çekimleri yapılıyor gelen arkadaşlarımızın. Biliyorsunuz bu sene de kemer senesi, daha bir önemi artıyor. Hakem kadrosu olarak tam kadro hazırız. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bitiririz burayı. Tüm pehlivan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum ben" diye konuştu.

İSMAİL BALABAN: 10 GÜN SONRA DOĞACAK KIZIM VE SEVENLERİM İÇİN GÜREŞECEĞİM

Kayıt için gelen, 652 ve 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban, Kırkpınar'da, 10 gün sonra doğacak kızı için güreşeceğini belirterek, "Survivor'dan geldim, yaklaşık 1-1.5 ay oldu. Tabii ki yüzde 100 hazırım diyemem. Ama tabii ki bu 1-1.5 aylık süreçte elimden geldiğince hızlandırılmış antrenmanla rakiplerimi yakalamak için sıkı ve disiplinli bir şekilde çalıştım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Buraya sahaya er meydanına sevenlerim için çıkacağım ve başta da 10 gün sonra doğacak olan kızım için çıkacağım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah sevenlerim için, ailem için en iyimi vermeye gayret edeceğim. İsmail Balaban buradaysa her zaman iddialıdır ve elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

TURAN BALABAN: ÇIKIP MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ

İsmail Balaban'ın ikizi, başpehlivan Turan Balaban, "664'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne geldik. Güzel bir şekilde hazırlandık. Sezon başında bir sakatlığım oldu. Şu anda iyiyim, inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bütün güreşçi arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

MUSTAFA DURAN: HEDEFİMİZ DERECE YAPABİLMEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, küçük orta küçük boy güreşçisi Mustafa Duran, hedefinin Kırkpınar'da kürsü yapmak olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Kırkpınar'a katılamamıştım ama bu sene Kırkpınar'a katılmaya hak kazandım. Bu sene geldik, kuramızı çektik, hayırlısıyla inşallah yarın maçlarımıza çıkacağız. Antrenmanlarımız güzel geçti. Yağlı güreşlerde benim hedefim, Allah izin verirse ilk önce Kırkpınar'da boy atlayabilmek, derece yapabilmek ve tabii herkesin hayali olan başpehlivanlığa ulaşabilmek" diye konuştu.

MURAT ALDAM: TARİHE TEKRARDAN TANIKLIK EDECEĞİZ

Denizli Büyükşehir Belediyesi sporcusu, büyük orta güreşçisi Murat Aldam, çok heyecanlı olduklarını kaydederek, "Heyecan biraz dorukta. Bu sene çalışmamızı yaptık. Artık buradaki tarihe tekrardan tanıklık yapacağız. Burada derece alaraktan tarihte kendimizin, ismimizin kalıcı olması için, bir üst boya çıkabilmek için mücadelemizi vereceğiz. Hedeflerimizde başpehlivanlık var. Ben yaklaşık zaten iki senedir burada son sekizde müsabakada eleniyorum. Bu sene biraz daha o şanssızlığı kırmaya geldik aslında" dedi.

SERHAT GÖÇMEZ: HEDEFİM PAŞPEHLİVANLIK

Kayseri'den katılan, küçük orta büyük boy güreşçisi Serhat Göçmez, hedefinin başpehlivanlık olduğunu belirterek, "Bundan iki yıl önce küçük orta küçük boyda Kırkpınar'da 428 kişi arasından üçüncü oldum. Şimdi Allah nasip ederse küçük orta büyük boyda güreşiyorum. Buradan çıkacağıma inanıyorum. Geçen hafta yapılan Sekapark güreşlerinde birinci oldum. Buradan çıkacağıma inanıyorum bu sefer. Hedefim öncelikle büyük orta boya çıkmak ardından en kısa sürede başpehlivan olacağım" diye konuştu.