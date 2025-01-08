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Kırklarelispor ve Bodrum FK 4-4 Beraber Kaldı

Kırklarelispor ve Bodrum FK 4-4 Beraber Kaldı
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Kırklarelispor, Bodrum FK ile oynadığı karşılaşmada 4-4 berabere kalarak sahadan puanlarla ayrıldı. Maçın gollerini atan oyuncular arasında Okan Derici ve Oğulcan Başol öne çıktı.

4 berabere kaldı.

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna

Kırklarelispor : Mizhat Burak Sarı, Muhammet Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Semih Üstün (Necmican Cebeci dk. 90), Taşkın Kartal (Yücel Candemir dk. 75), Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Hüseyin Eray Karataş (Emre Balkı dk. 90+3), Okan Derici

Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Efecan Barlık, Berke Can Özsoy, Bilal Ayaz İnel

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Oğulcan Başol, Christophe Herelle, Gabriel Obekpa (Dimitrov dk. 46, Musah Mohammed dk. 86), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 63), Enes Öğrüce (Brazao dk. 46), Samet Yalçın, Haqi Osman (Ege Bilsel dk. 5), George Puscas

Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Baran Çetin, Erkan Değişmez, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Okan Derici (dk. 6, 19 ve 45+2), Hüseyin Eray Karataş (dk. 47) (Kırklarelispor), Oğulcan Başol (dk. 30 ve 34), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 36), Celal Dumanlı (dk. 73) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Gabriel Obekpa, Samet Yalçın (Bodrum FK), Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor) - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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