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Kırklarelispor'un Kupa Serüveni Sona Erdi

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Kırklarelispor Teknik Direktörü Ahmet Duman, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olmalarının ardından takımın gruptan çıkma şansının kalmadığını belirtti. Duman, artık lige odaklanacaklarını ifade etti.

Kırklarelispor Teknik Direktörü Ahmet Duman, "Daha önceki maçlarımızda iyi oyunlar sergiledik, iyi mücadele ettik. Küçük de olsa gruptan çıkma şansımız vardı. Ancak maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık ve kupa serüvenimiz burada sona erdi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Kırklarelispor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu. Kırklarelispor Teknik Direktörü Ahmet Duman kupa mücadelesinde hedeflediklerini başardıklarını belirterek, "Daha önceki maçlarımızda iyi oyunlar sergiledik, iyi mücadele ettik. Küçük de olsa gruptan çıkma şansımız vardı. Ancak maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık ve kupa serüvenimiz burada sona erdi" dedi.

Kocaelispor'un ligdeki başarısı da ortada olduğunu söyleyen Duman, "Gayet iyi oynadılar ve kazandılar. Kocaelispor'un ligdeki başarısı da ortada. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Dar bir kadroya sahip olduklarını ve fazla rotasyon yapamadıklarını vurgulayan Duman, artık lige odaklanacaklarını söyledi. Ligin kalan sürecinde ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kırklarelispor teknik direktörü, "Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımlara da başarılar diliyorum" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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