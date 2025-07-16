Kırklarelispor, Bilgin Erdem ile Anlaştı
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Erdem'i yeniden aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaşma sağladı.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, uzun yıllar camiamıza hizmet etmiş değerli teknik direktör Bilgin Erdem ile yeniden anlaşmıştır. Bilgin Erdem hocamıza ailemize tekrardan 'Hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı armamızla birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor