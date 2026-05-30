"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri" başladı
Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri, Minik-1 boy müsabakalarıyla başladı. 295 güreşçinin katıldığı organizasyonda 13 ayrı boyda müsabakalar yapılacak, başpehlivanlık güreşlerinde 18 başpehlivan mücadele edecek.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.
Güreşlere katılanlara teşekkür ederin Çölgeçen, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran