Kırklareli'nde Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Başladı

Kırklareli'nde Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Başladı
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı. 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı organizasyon, 1 Temmuz'da sona erecek. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde ilk kez Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Bozbaşak, organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

1 Temmuz Salı günü sona erecek şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyen Bozbaşak, "Organizasyona 40 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Kendi sıkletinde derece yapan sporcularımız, uluslararası organizasyonlara gitmeye hak kazanacak. 1 Temmuz'da finallerimiz olacak. Halkımızı müsabakaları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor
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