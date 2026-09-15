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Kırklareli’nde genç judocunun hedefi dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar

Kırklareli’nde genç judocunun hedefi dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar
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Kırklareli’nde 6 yaşında başladığı judoda Türkiye şampiyonluğu ve Balkan üçüncülüğü elde eden 16 yaşındaki Asaf Mert Kişmir, dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde 6 yaşında başladığı judoda Türkiye şampiyonluğu ve Balkan üçüncülüğü elde eden 16 yaşındaki Asaf Mert Kişmir, dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Asaf Mert Kişmir, judoda elde ettiği derecelerin ardından dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. Kişmir, "16 yaşındayım ve 6 yaşımdan beri judo yapıyorum. 3 sene önce minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum ve Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 3. olup ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu senede Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. olup ilimi temsil ettim. İlerdeki en büyük hedefim dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda ülkemi temsil edip ülkemi gururlandıra bilmek" dedi.

Ailesinin tavsiyesi ile judoya başladığını söyleyen Kişmir, "Judoya ailemin tavsiyesi ile başladım. Daha sonra Ali hoca ile bu sporu sevdim ve bende devam etme kararı aldım. Buradaki hocalarımdan gördüğüm hareketleri, teknikleri uygulayarak derece yapmak ve Avrupa'ya Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmayı hayal ettim. Her çocuğun spor yapması çok önemli ve gereklidir. Özellikle benim yaşımdaki çocukların judoya yönelmesini çok isterim ve tavsiye ederim. Çünkü spor insanı düzelten ve sağlık bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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