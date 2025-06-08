Kırklareli'de Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

Kırklareli'de Başpehlivan Orhan Okulu Oldu
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Kırklareli'nin Büyükmandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu, başpehlivan unvanını kazandı. 241 güreşçinin katıldığı etkinlikte Okulu, finalde Osman Kan'ı yenerek zafere ulaştı.

Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, 241 güreşçi ile baş boyunda 19 pehlivan mücadele verdi.

Başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Orhan Okulu ile Osman Kan finalde karşılaştı.

Okulu, rakibi Kan karşısında galip gelerek başpehlivanlığı kazandı.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 100 yıldır düzenlendiğini aktaran Çölgeçen, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Çölgeçen, başpehlivan Okulu ile rakibi Kan'ı mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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