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Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftada Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendi

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Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftada Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendi
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Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta mücadelesinde sahasında Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Kırıkkale FK'nın gollerini 52. dakikada penaltıdan ve 90+3'te Christopher Jakob Kröhn Aydemir ile 63. dakikada Baha Kısacık attı.

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Sarp Özdemir Baştuğ, Engin Yılmaz, Hüsamettin Köse

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Kerem Kurşun, Baha Kısacık (Batuhan Tunçay dk. 73), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Furkan Şamil Çetin dk. 46), Alperen Bekli (Metin Polat dk. 72), Christopher Jakob Aydemir, İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Yusuf Mert Tunç dk. 73), Hamza Baran Arıkan (Mümin Uyar dk. 56)

Teknik Direktör: Hasan Uğur Kardal

Ayos Osmaniyespor: Hüseyin Elma, İsmail Karakaş, Berke Çelik, Mustafa Yılmaz, Selahattin Furkan Cöcü, Çağatay Yılmaz (Yakup Alkan dk. 74), Emir Miray Köksal, Mustafa Durgun, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Ali Mevran Ablak (Berkecan Çevik dk. 74), Mustafa İnan (Murat Çaydemir dk. 78)

Teknik Direktör: Kenan Aşkan

Goller: Christopher Jakob Kröhn Aydemir (dk. 52 pen. ve 90+3), Baha Kısacık (dk. 63) (Kırıkkale FK), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 45) (Ayos Osmaniyespor)

Sarı kartlar: Alperen Bekli, Batuhan Tunçay (Kırıkkale FK), Hüseyin Elma (Ayos Osmaniyespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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