Kırıkkale FK, Teknik Direktör Nihat Baran ile Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kırıkkale Futbol Kulübü, Teknik Direktör Nihat Baran ve Yardımcı Antrenör Niyazi Güney ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Nihat Baran ve Yardımcı Antrenörümüz Niyazi Güney ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Kırıkkale Futbol Kulübü'ne verdikleri emek, gayret ve katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyor; kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni sezonda 6 maça çıkan Nihat Baran, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetlik performans yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
