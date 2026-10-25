Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale FK'nın 3-1 kazandığı maçta çocuk taraftarlar son golle sahaya koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale FK'nın 3-1 kazandığı maçta çocuk taraftarlar son golle sahaya koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendi. 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir'in golüyle çocuk taraftarlar maç devam ederken sahaya indi, güvenlik görevlileri onları tribüne çıkardı.

Kırıkkale FK'nın Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendiği maçta, son dakika golüyle birlikte saha bir anda hareketlendi. Golün heyecanına kapılan çocuk taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden sahaya koştu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda konuk ettiği Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında ise ilginç görüntüler yaşandı. Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir ile bulduğu üçüncü golün ardından, ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar tribünden sahaya indi. Maç henüz devam ederken yaşanan olayda, gol sevincini sahaya taşıyan çocuklar kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle çocuk taraftarlar sahadan çıkarılarak yeniden tribüne alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti

Kim der 52 yaşında! Seksi dansıyla ortalığı kasıp kavurdu
İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı

Dünya peşindeydi! Türk polisi diz çöktürdü
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı

Satılmayı bekliyorlardı, alevlere teslim oldular