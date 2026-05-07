Kırgızistan'daki 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı izleyecek yabancı basın mensupları için akreditasyon süreci başladı

31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan'da düzenlenecek olan 6. Dünya Göçebe Oyunları için yabancı basın mensuplarının akreditasyon süreci başladı. Basın mensupları, geçici akreditasyon başvurusunda bulunmak için gerekli adımları atabilecek.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, organizasyonu izlemek üzere ülkeye gelecek yabancı basın mensuplarının geçici akreditasyon başvurusunda bulunmalarının gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığının basın kotasını belirlemesi için uluslararası medya kuruluşlarının, 15 Mayıs'a kadar katılım niyetlerini belirten ön yazıyı "pr@worldnomadgames.org" e-posta adresine göndererek geçici akreditasyon başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi.

Geçici akreditasyon başvurusu onaylanan basın mensuplarına e-postayla bilgi verileceği, basın akreditasyonuna ilişkin sonraki prosedürlerin başlatılacağı ve akreditasyonu olanların Kırgızistan'a gelmelerinin isteneceği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası basını davet eden Kırgızistan'ın akredite basın mensuplarının konaklama, beslenme ve ulaşım hizmetlerini karşılayacağı vurgulandı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 6. Dünya Göçebe Oyunları, ülkenin bağımsızlık yıl dönümü 31 Ağustos'ta Bişkek Arena Stadı'nda resmi açılış töreniyle başlayacak.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenecek geleneksel spor dallarını kapsayan geniş çaplı müsabakaların, kültür festivali ile geleneksel sporların modern dünyadaki yeri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası konferans, başkent Bişkek'e 260 kilometre uzaklıktaki Issık Göl Bölgesi'nde bulunan Çolpon-Ata şehrinde 1-6 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
