Haberler

beIN SQUAD 5. bölümüyle beIN SPORTS HABER'de

beIN SQUAD 5. bölümüyle beIN SPORTS HABER'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

beIN SPORTS, amatör futbol kulüplerine destek amaçlı hayata geçirdiği beIN SQUAD projesi kapsamında Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü'nün özel röportajlarını 25 Aralık Perşembe saat 19.00'da ekranlara getirecek.

Beın SPORTS, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde bu hafta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü'nün özel röportajları 25 Aralık Perşembe saat 19.00'da beIN SPORTS HABER'de ekrana gelecek.

beIN MEDIA GROUP'un amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde takımlar, beIN SPORTS ekranlarında yer almaya devam ediyor. 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla forma sponsorluk desteği verilen 50 kulübün temsilcileri, iki haftada bir Perşembe saat 19.00'da Erdem Şen'in sunumu ve Tunç Kayacı'nın yorumlarıyla beIN SPORTS HABER'de futbolseverlerle buluşuyor.

beIN SQUAD programında bu hafta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü'nün özel röportajları 25 Aralık Perşembe saat 19.00'da beIN SPORTS HABER kanalında izleyiciyle buluşacak.

Tüm kulüpler beIN SQUAD'a konuk olacak

Her bölümde, beIN SQUAD projesinde yer alan amatör kulüpler beIN SPORTS HABER ekranlarına konuk olurken; bu takımların başarıları, yaşadıkları zorlukları ve hedefleri izleyiciye aktarılacak. Özel röportajlardan saha içi haberlere kadar, kulüplerle ilgili son gelişmeler amatör futbolun tutku dolu ruhuyla birlikte izleyicilere aktarılacak. beIN SQUAD özel programı, her bölümde kulüplerin hikayelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı