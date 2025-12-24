beIN SQUAD 5. bölümüyle beIN SPORTS HABER'de

Beın SPORTS, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde bu hafta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü'nün özel röportajları 25 Aralık Perşembe saat 19.00'da beIN SPORTS HABER'de ekrana gelecek.

beIN MEDIA GROUP'un amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde takımlar, beIN SPORTS ekranlarında yer almaya devam ediyor. 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla forma sponsorluk desteği verilen 50 kulübün temsilcileri, iki haftada bir Perşembe saat 19.00'da Erdem Şen'in sunumu ve Tunç Kayacı'nın yorumlarıyla beIN SPORTS HABER'de futbolseverlerle buluşuyor.

beIN SQUAD programında bu hafta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü'nün özel röportajları 25 Aralık Perşembe saat 19.00'da beIN SPORTS HABER kanalında izleyiciyle buluşacak.

Tüm kulüpler beIN SQUAD'a konuk olacak

Her bölümde, beIN SQUAD projesinde yer alan amatör kulüpler beIN SPORTS HABER ekranlarına konuk olurken; bu takımların başarıları, yaşadıkları zorlukları ve hedefleri izleyiciye aktarılacak. Özel röportajlardan saha içi haberlere kadar, kulüplerle ilgili son gelişmeler amatör futbolun tutku dolu ruhuyla birlikte izleyicilere aktarılacak. beIN SQUAD özel programı, her bölümde kulüplerin hikayelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak. - İSTANBUL