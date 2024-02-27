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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'ın eski yıldızından Fenerbahçe'ye mükemmel gol

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Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.

MORUTAN'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Galatasaray'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Morutan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

İşte Morutan'ın golü;

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'ın eski yıldızından Fenerbahçe'ye mükemmel gol

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'ın eski yıldızından Fenerbahçe'ye mükemmel gol

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'ın eski yıldızından Fenerbahçe'ye mükemmel gol

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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