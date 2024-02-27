Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'ın eski yıldızından Fenerbahçe'ye mükemmel gol
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.
MORUTAN'DAN ŞAHANE GOL
Mücadeleye etkili başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Galatasaray'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Morutan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
İşte Morutan'ın golü;