Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kimse hayalini bile kurmamıştı! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, Galatasaray'ın radarında. Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk, listenin başına Nuri Şahin'i yazdı. Öztürk, başkan seçilirse Nuri Şahin'i getirecek.

Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre; Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa, başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek.

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.

Kimse hayal bile etmemişti! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.

Kimse hayal bile etmemişti! Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin oluyor

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Ömer Özarslan - Spor

Domenec Torrent, Metin Öztürk, Burak Elmas, Galatasaray, Nuri Şahin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

mehmet erten:

ııııı şeyyyyyy ıııı peki bundan Nuri Şahin'in haberi var mı :)))

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:

:) Komedi gibi

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

adam olmaz bu gs yönetimi

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title