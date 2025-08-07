Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol




Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golü Sofyan Amrabat'tan geldi. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Feyenoord karşısında uzun süre skoru geride götüren Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın ayağından bulduğu şahane golle skoru 1-1'e getirdi. Amrabat'ın golden sonra aşırı bir sevinç gösterisi yapmaması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında deplasmanında uzun süre skoru geride götüren Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

SEZONUN İLK GOLÜ AMRABAT'TAN GELDİ

Sarı lacivertli takımda geçen sezon 39 resmi karşılaşmaya çıkan Faslı futbolcu 2 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Amrabat bu sezon Kanarya'nın resmi maçlardaki ilk golünü atan oyuncu oldu.

SEVİNMEDİ

Öte yandan daha önce 2017-19 yılları arasında Feyenoord formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcunun golden sonra aşırı bir sevinç gösterisi yapmaması dikkat çekti.

İşte o gol;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Artık FenerBahçe Kürdistanlıdır. Yani şu an biz.. Kürdistan maçı izliyoruz. Ey gidi zamanlar. Kim tahmin ederdiki bir gün bunuda görecekdik.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu takımdan şampiyonluk çıkmaz neden mi dün baktım hepsi kral hiç vezir bile yok oysa ki şampiyonluk için askerler gerekiyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
