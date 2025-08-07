Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golü Sofyan Amrabat'tan geldi. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Feyenoord karşısında uzun süre skoru geride götüren Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın ayağından bulduğu şahane golle skoru 1-1'e getirdi. Amrabat'ın golden sonra aşırı bir sevinç gösterisi yapmaması dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında deplasmanında uzun süre skoru geride götüren Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
SEZONUN İLK GOLÜ AMRABAT'TAN GELDİ
Sarı lacivertli takımda geçen sezon 39 resmi karşılaşmaya çıkan Faslı futbolcu 2 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Amrabat bu sezon Kanarya'nın resmi maçlardaki ilk golünü atan oyuncu oldu.
SEVİNMEDİ
Öte yandan daha önce 2017-19 yılları arasında Feyenoord formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcunun golden sonra aşırı bir sevinç gösterisi yapmaması dikkat çekti.
İşte o gol;