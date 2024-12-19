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Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi

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Bursaspor, 3 gün önce ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

YENİDEN ANLAŞTILAR

Batalla'nın yerine gelebilecek teknik adamlar konuşulurken hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bursaspor, ayrılık kararı alınan teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi

Kimse anlam veremiyor: Bursaspor'da sürpriz Batalla gelişmesi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzkan Çelik:

Başkan ligi kafasında bitirdi 2 lig hazırlıklarına geçecekti şehir baskısından geri adım attı çok büyük oyuncu ancak büyük hoca değil

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