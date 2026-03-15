Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1'in sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Yarışta George Russell ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1: 33: 15.607 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu ve kariyerinde ilk kez kazandı.

Yarışı Mercedes'ten Büyük Britanyalı pilot George Russell ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton da üçüncü olarak tamamladı.

Sezonun üçüncü ayağı olan Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü yapılacak.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - George Russell (Büyük Britanya): 51 puan

2 - Kimi Antonelli (İtalya): 47 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 34 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33 puan

5 - Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 98 puan

2 - Ferrari: 67 puan

3 - McLaren: 18 puan

4 - Haas F1 Team: 17 puan

5 - Red Bull: 12 puan

5 - Racing Bulls: 12 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
