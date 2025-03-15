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Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir

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Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından bu sezon Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelirler belli oldu. Trabzonspor 1.1 milyon euro, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından bu sezon Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelirler belli oldu.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

Trabzonspor 1.1 milyon euro, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelir elde etti.

  • Trabzonspor; 1.1 milyon euro
  • RAMS Başakşehir; 7.4 milyon euro
  • Beşiktaş; 9.2 milyon euro
  • Fenerbahçe; 14.8 milyon euro
  • Galatasaray; 17.6 milyon euro
Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Aslan payı aslanın olacak tabi, ya ne olacaktı başka? Daha 59. dakikada kendi evinde 3-0 yiyip hakem desteğiyle haksız penaltı alıp rakibinin 6-0 a gitmesini haksız bir şekilde engelleyen takım mı en yüksek geliri alacak? tabi ki de hayır aslan payı aslanındir ;) ;)

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