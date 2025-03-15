Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından bu sezon Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelirler belli oldu. Trabzonspor 1.1 milyon euro, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelir elde etti.
Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından bu sezon Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelirler belli oldu.
EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI
Trabzonspor 1.1 milyon euro, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelir elde etti.
- Trabzonspor; 1.1 milyon euro
- RAMS Başakşehir; 7.4 milyon euro
- Beşiktaş; 9.2 milyon euro
- Fenerbahçe; 14.8 milyon euro
- Galatasaray; 17.6 milyon euro