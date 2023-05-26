Kim Min-Jae, Manchester United forması giymek için gün sayıyor

Napoli'de gösterdiği performansla İtalyan ekibinin şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Kim Min-Jae, Manchester United ile sözleşme imzalamaya çok yakın. İngiliz basını, Güney Koreli stoperin temmuz ayında kendisini Kırmızı Şeytanlar'a bağlayacak imzayı atacağını yazdı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de Kim Min-Jae ayrılık için gün sayıyor. Eski Fenerbahçeli Güney Koreli stoperin yeni rotası İngiltere olacak.

MANCHESTER UNITED, MIN-JAE'Yİ BİTİRİYOR

The Mirror'ın haberine göre, Manchester United'da Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma rekabetine girecek bir stoper aranıyordu. İngiliz devi, uzun süredir gözlemlediği Kim Min-Jae ile bu açığı dolduracak.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Manchester United, Kim Min-Jae'nin 43 milyon sterlin olan serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli stoperi hemen renklerine bağlayacak. Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasını 44 kez giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.