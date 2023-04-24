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Pep Guardiola istedi, Manchester City alıyor! Kim Min-Jae, Ada yolcusu

Spor Haberleri

Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Manchester City kanca attı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın Güney Koreli savunmacıyı istediği ve İngiliz ekibinin Min-Jae'nin serbest kalma bedeli olan 45 milyon euroyu ödemek için harekete geçtiği iddia edildi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın Aymeric Laporte'nin ayrılmasına izin vereceği ve deneyimli savunmacının boşluğunu Kim Min-Jae ile dolduracağı iddia edildi.

45 MİLYON EUROYU ÖDEMEYE HAZIRLAR

İngiliz basınında çıkan habere göre, Manchester City, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Napoli'nin savunmacısı Kim Min-Jae'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Pep Guardiola'nın ilgisini çeken Güney Koreli stoper için İngiliz devi, Kim Min-Jae'nin 45 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR

Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasıyla 40 maça çıktı. Güney Koreli stoper, Serie A'da şampiyonluğa koşan İtalyan ekibinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kim Min-Jae, Ada yolcusu! Pep Guardiola istedi, Manchester City alıyor

Kim Min-Jae, Ada yolcusu! Pep Guardiola istedi, Manchester City alıyor

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Pep Guardiola Kim Min-Jae Napoli Spor Haberler

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