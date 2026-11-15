Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 7. haftada set vermeden kazandı

Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 7. haftada set vermeden kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-12 kazanan Kilis temsilcisi, rakibine set vermedi.
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Kilis Gençlik, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanan Kilis Gençlik, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-18'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette rakibi karşısında 25-12'lik skor elde eden Kilis temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı