Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 7. haftada set vermeden kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 7. haftada set vermeden kazandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-12 kazanan Kilis temsilcisi, rakibine set vermedi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Kilis Gençlik, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanan Kilis Gençlik, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-18'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette rakibi karşısında 25-12'lik skor elde eden Kilis temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı

Su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı! İlk kez görülüyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var34

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Mardinli vekile 'midyeci' paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki

Mardinli vekile hakareti yanına kar kalmayacak
Dervişoğlu: Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu düzen, düzen değil çöküştür15

Dervişoğlu'ndan gündem yaratacak benzetme! "İkisi aynı dosyada"
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı
Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

Bunu yapmayan sürücüler yandı! Ekipler taviz vermedi