Kilis Gençlik, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 7. haftada set vermeden kazandı

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Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Kilis Gençlik, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanan Kilis Gençlik, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-18'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette rakibi karşısında 25-12'lik skor elde eden Kilis temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı