Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Kupasını Kazandı
Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, Araban Belediyespor'u 5-0 yenerek grubunda şampiyon oldu ve TFF 3. Lig kupasını aldı. Kilis Valisi ve Belediye Başkanı takımı tebrik etti.
Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig kupasını almanın sevincini yaşadı.
Sahasında ağırladığı Araban Belediyesporu 5-0 yenen Kilis Belediyespor, grubunda şampiyonluğunu ilan etti.
Kilis Valisi Tahir Şahin, sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımı, tebrik etti.
Belediye Başkanı Hakan Bilecen de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş'te Kilis'in 16 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası futbolcular ve taraftarlar tarafından kaldırıldı.
Sahada şampiyonluk kutlaması yapıldı.