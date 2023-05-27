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Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

Spor Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak seçimler öncesi vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak lig maçlarının TRT'de şifresiz yayınlanmasını sağlayacaklarını belirterek "Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar" ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kez futbolseverleri yakından ilgilendiren bir vaat geldi.

"MAÇLAR ARTIK ŞİFRESİZ OLACAK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kılıçdaroğlu, yaptığı son paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarının şifresiz yayınlanmasını sağlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'un o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

GECELERİN YARGICI:

Ben Kemal yarın akşam gidiyorum diyeceksin o zaman görücez boş sallama vaatlerini

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ibrahim eren:

Futbol kulüpleri hatalı ve pahalı transferler ile zaten batık.Yayın gelirleri ile ayakta duruyolar.Trt'den beleş maç izlettir, sonrada kulüplere vergi affı getir o parayı bizim vergiden çıkar.

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RDK 1903 :

DİLİN KEMİĞİ YOK SALLA

Cevap Yaz3480Yayından Kaldır
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