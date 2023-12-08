Kılıçaslan Yıldızspor, Gölbaşı Belediyespor'u konuk edecek

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi C Grubu'nda yer alan Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 3. haftasında yarın kendi evinde grup lideri Gölbaşı Belediyespor'u konuk edecek.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan KılıçaslanYıldızspor, ligde ilk iki maçını da kaybetti. Gölbaşı Belediyespor ise iki maçını da kazanarak 6 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. KılıçaslanYıldızspor-Gölbaşı Belediyespor maçı yarın Sümer Stadı'nda saat 12.00'da başlayacak.

Maçı Kayseri Bölgesi'nden Ahmet Çıtak, Sema Çetin, Sinem Özpınar hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ