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Kick Boks Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye'yi 103 sporcu temsil edecek

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Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 6-15 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak. Organizasyona 41 ülkeden 1191 sporcu katılacak; Türkiye'yi şampiyonada 103 sporcu temsil edecek.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonu açıklamasına göre 6-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 41 ülkeden 1191 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 103 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA
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