Kick Boks Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye'yi 103 sporcu temsil edecek

Kick Boks Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye'yi 103 sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 6-15 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak. Organizasyona 41 ülkeden 1191 sporcu katılacak; Türkiye'yi şampiyonada 103 sporcu temsil edecek.
Avrupa Kick Boks Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonu açıklamasına göre 6-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 41 ülkeden 1191 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 103 sporcu temsil edecek.
Kaynak: AA