Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünce Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 3. kez düzenlenen yüzme maratonuna, Tüzmen ile yüzücüler Ümit Kemal Cengiz, Nilay Ulugergerli, Özlem Ör, Akın Savaş Toklu, Faruk İlgüy, Tarkan Tüzmen ve Ahmet Bengöz katılıyor.

Tüzmen, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girne kentine kadar 93 kilometrelik parkur boyunca kulaç atacaklarını söyledi.

Katılımcıların profesyonel yüzücülerden oluştuğunu belirten Tüzmen, "Allah izin verir, hava şartları müsaade ederse 30-35 saatlik bir müsabaka olacak. Müsabaka, iki karanın da gözükmediği bir alanda, sabah, gündüz, gece devam edecek. Bu bizim kendi kendimizle bir yarışımız aslında. Kendimizi deniyoruz, sınıyoruz." dedi.

Hazırlıkların ardından sporcular, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den aldıkları Türk bayrağıyla Anamur iskelesinden denize atladı.

Uğurlama programına Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Rüştü Şen de katıldı.

???????- Sahil Güvenlik ekipleri eşlik edecek

Sağlık durumları anlık olarak izlenecek sporculara parkur boyunca Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik edecek.

Katılımcılar, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.