Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu

UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov’un Real Madrid tesislerine yaptığı ziyaret, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyarette Arda Güler ile yaşanan kısa diyalog dikkat çekti.

REAL MADRID TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

43.5 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşımlar yapan Khabib Nurmagomedov, Real Madrid tesislerine giderek futbolcularla bir araya geldi. Ünlü isim, ziyaret sırasında birçok oyuncuyla fotoğraf da çektirdi.

ARDA GÜLER İLE DİYALOG GÜNDEM OLDU

Arda Güler ve Brahim Diaz’ın yanından geçtiği sırada Khabib, “Selamünaleyküm” diyerek seslendi. İki futbolcu da “Aleykümselam” yanıtını verdi. Khabib’in kayda alıp paylaştığı bu kısa anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.