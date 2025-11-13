Haberler

Kevin Rodrigues, FIFA Puskas Ödülü Adayı

Güncelleme:
Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı. 2025 yılının en iyi golleri için belirlenen adaylar açıklandı.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı.

Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Rodrigues'in yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta) Puskas Ödülü'nün adayları arasına girdi.

Kadın futbolculara verilen Marta ödüllüne ise Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avustralya Milli Takımı), Jon Ryong-jong (Kuzey Kore Milli Takımı), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Hollanda Milli Takımı), Kishi Nunez (Arjantin Milli Takımı), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ABD Milli Takımı) ve Khadija Shaw (Manchester City) aday gösterildi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
